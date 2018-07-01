Эксперты подготовили рейтинг пригоняемых автомобилей

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Невзирая на то, что на сегодняшний день россиянам легче всего приобрести автомобиль, собранный отечественных заводах, все же существует практика пригона машин из Европы. Эксперты составили рейтинг таких авто.

Прежде всего следует выделить чешский универсал Skoda Superb пробегом в 100 000 км, который обойдется в 7 000 евро. Такая машина обустроена 2-литровым дизелем и полноприводным механизмом.

На второй строчке расположился немецкий Volkswagen Passat с пробегом в 150 000 км и ценой в 7 750 евро. Машину снабдили 1,6- и 2-литровым 170-сильным агрегатом.

Первая тройка закрывается еще одним «немцем» - универсалом Opel Insignia, за который заплатят 6 150 7 000 евро. Данный автомобиль обзавелся 2-литровым дизельным агрегатом, функционирующим в тандеме с МКПП. В первой пятерке фигурируют Volkswagen Golf и Renault Megane. Первую машину обустроили дизелями 1,6 и 2,0 литра и ценником от 5 500 до 6 000 евро. Второй автомобиль имеет пробег от 100 000 до 250 000 км, а моторный отсек авто занимает 1,5-литровый дизельный двигатель.