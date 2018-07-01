Яппони начнет применять летающие машины к 2020 году

Сегодня, 12:02

Японские власти объявили, что к 2020 году собираются начать практическое использование роботизированных летающих автомобилей. Такая информация была опубликована на страницах японских специализированных порталов.

Согласно полученным данным, правительство Страны Восходящего Солнца намерено организовать специальный совет, который будет специализироваться на разработке технической и нормативно-правовой базы для создания летающего транспорта. Сообщается, что летающие машины могут использоваться для устранения последствий стихийных бедствий и для разгрузки дорог в крупных городах. Правительство Японии настаивает на скорейшей разработке летающих робомобилей, так как за рубежом уже активно разрабатываются подобные технологии.

Концепция нового летающего самоуправляемого автомобиля предполагает, что машина сможет осуществлять вертикальный взлет и посадку. Вероятно, авто будет летать на 150-метровой высоте при скорости в 200 км/ч. Среди плюсов летающего авто можно назвать дешевое техническое обслуживание и отсутствие необходимости для обучения пилотов.