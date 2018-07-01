В Самаре перевернулась LADA Priora с подростком за рулем

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30 июня текущего года в Самаре рядом с домом №138 по улице Победы произошло сильное столкновение с участием ВАЗ-2115 и LADA Priora. Как сообщают очевидцы, LADA Priora занесло и в итоге она врезалась в ВАЗ-2115 и перевернулась вверх.

По словам свидетелей ДТП, следствием столкновения был сильный грохот, на шум которого прибежали жители близлежащих домов. Серьезно никто не пострадал, участники аварии получили только ушибы и ссадины.

Отмечается, что LADA Priora управлял несовершеннолетний парень, который по всей видимости пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Автомобиль подросток взял у отца, но люди недоумевают, как юный Шумахер смог так разогнаться во дворе, чтобы спровоцировать аварию.

На место происшествия уже прибыли правоохранительные органы. Полицейские инициировали проверку для установления всех обстоятельств ДТП.