VistaNews.ru


Объявлены цены на Hyundai Santa Fe 2019

Сегодня, 10:42

Южнокорейская компания Hyundai объявила цены на обновленную версию своего автомобиля Santa Fe. Новая версия автомобиля как минимум на 550 долларов поднялась в цене.

Производитель предлагает сразу несколько версий Hyundai Santa Fe 2019. Цены на автомобиль стартуют от 25 тысяч 500 долларов (1 600 290 рублей). Абсолютно все версии оснащены 2,4-литровым двигателем мощностью в 187 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатым «автоматом».  А также 17-дюймовыми колесными дисками, кондиционером, камерой заднего вида, электрическими стеклоподъемниками.

В модели за 27 тысяч 600 долларов дополнительно появляются противотуманки, подогрев сидений, у водительского кресла появляется выбор из 8 позиций регулировки. Кроме того, доступна система Blue Link.

За 29 тысяч 800 долларов диски меняют на 18-дюймовые, руль становится кожаным, раздвигаются задние сидения, появляется двухзонная климатическая установка.

В комплектации, которая стоит 35 тысяч 450 долларов, присутствует подогрев руля и задних сидений, вентиляция передних сидений, а также доступна беспроводная зарядка.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Кроссовер Hyundai Santa Fe 2019 получил официальный ценник

Опубликован новый тизер кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения

Раскрыта стоимость нового кроссовера Hyundai Kona

Главное за неделю

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом паразитарных червей. Инфекции могут привести к обострению...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем