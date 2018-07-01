Объявлены цены на Hyundai Santa Fe 2019

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Южнокорейская компания Hyundai объявила цены на обновленную версию своего автомобиля Santa Fe. Новая версия автомобиля как минимум на 550 долларов поднялась в цене.

Производитель предлагает сразу несколько версий Hyundai Santa Fe 2019. Цены на автомобиль стартуют от 25 тысяч 500 долларов (1 600 290 рублей). Абсолютно все версии оснащены 2,4-литровым двигателем мощностью в 187 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатым «автоматом». А также 17-дюймовыми колесными дисками, кондиционером, камерой заднего вида, электрическими стеклоподъемниками.

В модели за 27 тысяч 600 долларов дополнительно появляются противотуманки, подогрев сидений, у водительского кресла появляется выбор из 8 позиций регулировки. Кроме того, доступна система Blue Link.

За 29 тысяч 800 долларов диски меняют на 18-дюймовые, руль становится кожаным, раздвигаются задние сидения, появляется двухзонная климатическая установка.

В комплектации, которая стоит 35 тысяч 450 долларов, присутствует подогрев руля и задних сидений, вентиляция передних сидений, а также доступна беспроводная зарядка.