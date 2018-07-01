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Озвучены цены и модификации Hyundai Kona Electric

Сегодня, 11:56

На просторах интернета появилась официальная информация о стоимости и модификациях нового корейского электрокара Hyundai Kona Electric. Автомобиль выпустят на рынок Великобритании 2 августа 2018 года и будет предложен по цене от 29 495 фунтов стерлингов.

В передней части электрокара произошло обновление, заключающееся в серебристой вставке, соединяющей дневные ходовые огни и закрытую решетку радиатора. Под заглушкой расположилась розетка для зарядки, а бампер оборудовали воздухозаборниками с регулируемыми клапанами. Задний бампер был улучшен для воздушного потока, а также инженеры пересмотрели задние фары. Новый Hyundai Kona Electric снабдили легкосплавными колесными дисками размером 17 дюймов, новым оформлением накладок на пороги и другими расширителями колесных арок.

Под капотом электрокара разместился 136-сильный электрический агрегат, который работает в тандеме с 39-киловаттным литий-ионным аккумулятором. Также предусмотрен более производительный электродвигатель, выдающий 204 «лошадок». Он заряжается от батареи емкость 64 кВт.

 

 

Новый Hyundai Kona Electric обзавелся набором систем безопасности, в состав которого вошли ассистент автономного экстренного торможения, идентификация пешеходов и полуавтономная система парковки. За вариант исполнения Hyundai Kona Electric SE 39 kWh придется отдать от 29 495 фунтов стерлингов, версия Hyundai Kona Electric Premium 39kWh обойдется от 30 870 стерлингов, а за топовую модификацию придется заплатить 36 295 фунтов стерлингов.

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