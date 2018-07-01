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Модели BMW вновь подорожали в России

Сегодня, 09:33

«АВТОСТАТ» сообщает, что с 1 июля немецкая автокомпания BMW собирается повысить цены на свою продукцию в России. Так, автомобили подорожают, в среднем, на 1,9%.

Подорожание коснется седанов 3-й и 5-й серий, купе 4-й серии и гран-купе 4-й серии. Так, например, BMW 1-Series стоит уже 1 550 000- 2 312 900 рублей, BMW 3 GT - 2 490 000 - 3 170 000, BMW X1 - 1 980 000 - 3 001 000 рублей.

Несмотря на стремительное подорожание, на некоторые автомобили цена наоборот снизилась. Это относится к купе 2-й серии, седану 5-й и купе М6. Также поступило заявление, что BMW собирается вернуть на российский рынок кабриолеты 4-й серии, 6-й серии и автомобили М6, а также инновационный спорткар BMW i8.

Напомним, что за первые пять месяцев текущего года российские дилеры реализовали 13 854 автомобиля немецкой компании, а это на 16% больше, чем  за аналогичный промежуток времени в прошлом году.

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