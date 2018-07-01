На трассе М-5 столкнулись Audi O5 и Skoda Octavia

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На трассе М-5 у Самары, которая ведет в аэропорт, столкнулись Audi O5 и Skoda Octavia. Пострадавших в ДТП не было.

Авария произошла вчера 30 июня. В то время как Skoda Octavia ехала в аэропорт, Audi O5 наоборот возвращалась оттуда. По словам свидетелей, виновником аварии является водитель Skoda, так как он не убедился в том, что маневр, который он собирался исполнить, безопасен. В результате чего произошло столкновение.

Удивительно, что никто не пострадал, все отделались лишь легким испугом. А вот автомобили получили серьезные механические повреждения. В настоящее время ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.