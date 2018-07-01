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Составлен ТОП самых дешевых иномарок в РФ в июле

Сегодня, 13:11

Аналитики провели мониторинг цен на новые автомобили, представленные на российский авторынок. Итогом их работы стал рейтинг самых дешевых иномарок в июле 2018 года.

Лидером подготовленного рейтинга выступает узбекский хэтчбек Ravon R2, оснащенный мотором с мощностью в 85 лошадиных сил, который работает в тандеме с АКПП. «Узбек» обойдется россиянам в 439 000 рублей.

Второе место досталось седану Ravon Nexia, под капотом которого разместили 1,5-литровый бензиновый агрегат. Эта машина стоит 449 000 рублей. ТОП-3 закрывает китайский седан Brilliance H230, предлагаемый по цене от 459 900 рублей. Седан снабдили мотором объемом 1,5 литра, который приводится в действие МКПП.

 

 

В ТОП-5 вошли Datsun on-DO и «китаец» FAW Oley. За первый российским автолюбителям придется выложить 461 000 рублей и он обзавелся 87-сильной бензиновой установкой с МКПП. Вторая машина получила двигатель мощностью в 102 «лошадки» с 5-скоростной МКПП и ценник в 491 000 рублей.

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