В Воронеже пугливый "маршрутчик" отгоняет пассажиров объявлениями

Сегодня, 09:48

На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях обнародовали фотографию с довольно странным терминалом оплаты проезда, который обмотан скотчем и на нем начертано послание для тех пассажиров, которым нравится постоять у входа. Данный факт заметили в воронежской маршрутке №105.

Фото в интернете опубликовала жительница Воронежа Александра. На терминале присутствует такая надпись: «Не стой над душой», а ниже еще одна фраза: «Водитель пугается». По мнению автора снимка, водитель придумал оригинальный метод решения проблема, но плохо, что терминал не работал.

Существует вероятность, что если бы терминал был бы исправен, то пассажиры действительно не толпились у входа и оплачивали проезд при помощи карты. Стоит сказать, что платежные терминалы установлены уже в 200 воронежских автобусах, принадлежащих компании "Воронежпассажиртранс". Частные перевозчики тоже намерены внедрить терминалы в свои маршрутки.