"Воронежское хамло" разгневало пассажиров маршрутки

Сегодня, 08:05

В одном из сообществ Воронежа Зинуля Дюжакова выложила фотографию, сделанную в одной из маршруток. Предметом для обсуждения стало «хамло», не уступившее место ребенку-инвалиду.

Некоторые пассажиры возмутились, ведь парень сидит на месте, над которым написано, что оно для инвалидов и пассажиров с детьми. В ответ на возмущение молодой человек сказал, что он тоже инвалид-диабетик и порекомендовал взять женщине ребенка на руки.

И тут мнения очевидцев разделились пополам. Одни с возмущением говорили, что ему нужно было хорошенько «вмазать» и научить уважать окружающих. Но нашлись и те, которые поддержали юношу. Во-первых, если он тоже инвалид, то не должен никому уступать место. А, во-вторых, если он и не инвалид, то не обязан вставать, потому что надпись на табличке является не законом, а лишь рекомендацией, и каждый имеет право на нормальный проезд в конце рабочего дня.