Ford Fiesta ST Line скоро войдет в продажу

Сегодня, 07:34

В ближайшем будущем американская компания Ford выпустит свой автомобиль Fiesta ST Line. А Ford Fiesta ST уже успел полюбиться многим.

Fiesta ST в модификации Line отлично подойдет тем автолюбителям, которым нравится агрессивный дизайн хэтчбека, но не нужна высокая мощность. Внешне он будет практически идентичен Ford Fiesta ST, только вместо 17- будут стоять 16-дюймовый колесные диски на 10 спиц.

Под капотом автомобиля собираются расположить 4-цилинровый мотор, мощность которого будет составлять 198 лошадиных сил. Также ожидается появление более слабого двигателя с меньшей мощностью, но его характеристики еще не известны.

В 5-дверном внедорожнике установлены сидения, выполненные в спортивном стиле, имеющие 4 положения регулировки. Автомобиль будет стоить 17 тысяч 625 долларов (1 миллион 106 тысяч рублей), а это на 3 тысячи 715 долларов (233 тысячи 140 рублей) ниже, чем предыдущая версия Ford Fiesta ST. Также за дополнительные 1095 долларов можно добавить кондиционер и «механику» на 6 ступеней.

Точная дата выпуска этой модели не известна, но все ждут ее появления уже к концу текущего года.