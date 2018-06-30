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Названы новые китайские автомобили-клоны

Сегодня, 17:59

Китайские автопроизводители не всегда выпускают автомобили с индивидуальным дизайном, а берут решения от других компаний. Потому эксперты решили разработать рейтинг китайских машин-клонов.

Прежде всего стоит выделить Chery QQ, которая почти полностью повторяет Daewoo Matiz. Из-за этого даже была судебная тяжба с General Motors, так как оба хэтчбека имеют не только общее внешнее оформление, но и особенности конструкции.

Второе место досталось кроссоверу SCEO Shuanghuan, который очень похож на баварский BMW X5, Lexus RX и Toyota Labnd Cruiser Prado. Поднебесный бренд неоднократно обвиняли в плагиате, а BMW добился запрета продаж, правда только в ФРГ.

ТОП-3 закрывает Lifan 320, скопированный с MINI One. Первоначально автомобиль предлагали в той же цветовой палитре, что и у британского авто, но из-за массы автомобиль пришлось отправить на рестайлинг, в результате которого автомобиль стал подобен Fiat 500. Интересно, что на продажах изменение оформления никак не отразилось, потому компания решила выпускать аналог западной машины с разными названиями.

 

В ТОП-5 попали Brilliance V5 и Kawei K1. Первый подобен баварскому кроссоверу BMW X1, что также послужило причиной судебных разбирательств. Второй скопирован с американского Ford F-150.

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