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Российский рынок LCV в мае вышел на шестое место в Европе

Сегодня, 06:00

Российский рынок легких коммерческих авто по итогам мая 2018 года вышел на шестую позицию в Европе. За указанный период российские автолюбители приобрели 9 287 экземпляров транспортных средств класса LCV (+13,5%).

В соответствии с информацией, распространенной специалистами Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в минувшем месяце в Европе реализовали 182 681 коммерческую машину (+4%). Среди европейских стран по продаже авто из сегмента LCV РФ занимает шестое место.

 

Лидером Европы по сбыту коммерческого транспорта выступает Франция (37 402 авто, +1,8%). Следом за ней в рейтинге расположилась Великобритания (27 639 машин, +2,4%). Первую тройку рейтинга европейских стран с самыми высокими продажами LCV закрывает Германия (23 424 штуки, +2,4%). В ТОП-5 попали Испания (20 751 ед., +9,3%) и Италия (16 500 шт., -2%).

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