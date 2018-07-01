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Руководитель Subaru рассекретил гибридный внедорожник Forester

Сегодня, 07:00

Японская машиностроительная компания Subaru с целью восстановить свою репутацию после недавнего скандала выводит на рынок свой новый полноприводный внедорожник Subaru Forester. Об этом проинформировал глава бренда Томоми Накамура.

Ранее сообщалось, что Subaru оказалась замешанной в скандале с неверными показаниями расходов топлива. Томоми на специальном мероприятии публично извинился и заверил, что компания больше не допустить повторения подобного. На данном мероприятии топ-менеджер показал электрифицированную версию Subaru Forester.

В моторном отсеке нового Subaru Forester e-Boxer установят 4-цилиндровый двигатель объемом 2,0 литра, который будет работать в паре с электрическим агрегатом. Общая производительность гибридной установки пока покрыта тайной.

 

 

На домашний рынок новый Subaru Forester выйдет в сентябре текущего года, однако гибрид предложат только японцам, хотя в компании рассматривают вывести его на китайский и другие крупные рынки мира.

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