Техническую «начинку» нового внедорожника Suzuki Jimny рассекретили в сети

Сегодня, 05:00

В сети обнародовали брошюру, благодаря которой можно узнать техническую начинку нового японского внедорожника Suzuki Jimny. Ранее автопроизводитель публиковал в интернете фотографии своей новинки, но техническая составляющая была покрыта тайной.

В брошюре указали, что габариты новинки составили 3550X1645X1745 мм, а величина базы колес равняется 2250 миллиметров. Дорожный просвет нового Suzuki Jimny теперь равен 210 мм, а объем бака для топлива остался на прежнем уровне 40 литров.

Под капотом нового Suzuki Jimny для японского рынка разместятся 0,7-литровая 64-сильная установка и 1,5-литровый 102-сильный мотор. Они работают в тандеме с 4-ступенчатым «автоматом».

В перечне опций новинки фигурируют светодиодные фары, круиз-контроль, современная мультимедийная установка с сенсорным экраном размером 7 дюймов. Также внедорожник получил специальную систему помощи водителю Safety Support, которая может распознать препятствия при скорости в 100 км/ч.