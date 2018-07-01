Эксперты назвали самые дешевые подержанные LADA Vesta в России

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Седан LADA Vesta поступил в продажу только в 2015 году, однако на вторичном рынке России представлено разнообразное множество модели с пробегом. Автоэксперты исследовали рынок поддержанных авто и нашли самый дешевый экземпляр.

На данный момент новый седан LADA Vesta обойдется в 584 900 – 839 400 рублей в зависимости от комплектации. Моторная линейка модели представлена двигателями объемом 1,6 и 1,8 с отдачей в 106 и 122 «лошади» соответственно. В качестве трансмиссии предусмотрены и МКПП и АКПП. В списке оснащения числится кондиционер, система подогрева передних сидений и зеркал, электропривод стеклоподъемников и зеркал.

На вторичном рынке России автоэксперты нашли седан LADA Vesta с «механикой» за 360 000 рублей, что является самой низкой ценой на поддержанную модель. Специалисты отметили, что это единичный случай и уточнили, что в среднем юридически чистый седан с «честным» пробегом в 30 000 км можно приобрести за 450 000 – 550 000 рублей.