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Назван ТОП-10 самых ожидаемых россиянами кроссоверов лета 2018 года

Сегодня, 04:00

В настоящее время наблюдается рост востребованности кроссоверов на мировом авторынке, Россия тоже не избежала этой участи. Потому эксперты подготовили рейтинг наиболее ожидаемых кроссоверов лета текущего года.

Первенство в рейтинге получил японский Infiniti QX50, на который в РФ сейчас собираются предзаказы, а в автосалоны дилеров данный кроссовер привезут в августе 2018 года. В моторном отсеке авто разместился 2-литровый мотор с отдачей 249 лошадиных сил. До первой «сотни» кроссовер берет разгон за 6,3 секунды при предельной скорости в 230 км/ч.

Второе место досталось Nissan Juke, который вернули на рынок РФ в 2017 году. Паркетник оснастили черной хромированной решеткой радиатора и тонированными фонарями. За авто придется выложить 1 200 000 рублей. ТОП-3 замыкает Toyota C-HR, который вышел на российский рынок с 1 июня нынешнего года и предлагается по цене от 1 299 000 рублей. Машина обзавелась 1,2-литровым агрегатом с отдачей в 115 «лошадок», который приводится в действие 6-скоростной МКПП.

 

 

Первая пятерка представлена Volkswagen Touareg и Bentley Bentayga. В ТОП-10 самых ожидаемых SUV разместились Rolls-Royce Cullinan, Jeep Grand Cherokee Trailhawk, LADA Vesta Cross, Geely Emgrand X7 и DS 7 Crossback.

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