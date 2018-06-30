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На видео сняли «заплыв» автомобилей по «морю» в Воронеже

Сегодня, 14:15

В Воронеже прошли сильные ливни, в результате которых на дорогах образовались большие лужи. В сети опубликовали видео, на котором автомобилисты пытаются преодолеть «море» на одной из дорог.

Жители Воронежа жалуются на огромные лужи, которые мешают нормальному передвижению авто и пешеходов, в результате людям приходится плыть. На дорогах буквально образуются «моря», которые занимают всю проезжую часть.

В сети опубликовали видео, на котором горожане пытаются преодолеть лужи на ул. Остужева возле гипермаркета «Линия». «Озеро» образовалось в результате сильного ливня вечером в пятницу. Жители Воронежа утверждают, что подобное скопление воды в этом месте происходит после каждого дождя.

Стоит отметить, что на ремонт линевых канализаций правительство Воронежа выделило 6,6 млн рублей. Еще в начале апреля власти нашли подрядчика, однако не все проблемные участки попали в список улиц подлежащих ремонту.

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