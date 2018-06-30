С 1 июля российских водителей разделят на классы

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С 1 июля в силу вступают новые Правила дорожного движения (ПДД), которые включают новые дорожные знаки. Они разделят российских водителей на классы, поскольку будут касаться авто, которые соответствуют определенному экологическому стандарту.

Одним из основных знаков в новых правилах стал «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Ограничение коснется машин с экологическим классом, который ниже указанного. Также предусмотрен знак «Экологический класс ТС», который будут использовать комбинированно с другими запрещающими знаками.

С инициативой выступил Минтранс, который занимался проектом с 2014 года. В министерстве уверены, что это позволит уберечь определенные районы от большего загрязнение. В результате на усмотрение региональных властей оставили установку соответствующих знаков в зонах с неблагоприятной экологической обстановкой.

За соблюдение новых правил будут отвечать камеры, которые сравнивают номера с базой МВД, и инспекторы. Ожидается, что штраф за первичное нарушение составит 500 рублей, однако что касается машин без экологического класса, то меры их пресечения будут представлены во второй части новых ПДД в 2022 году.

Стоит отметить, что новые правила начнут действовать, однако знаки пока установлены не будут, поскольку необходимо закрепление в ГОСТах Р52289 и Р52290, которые планируют утвердить до конца года.