Весь тираж седанов Volvo S60 T8 Polestar Engineered распродали за 39 минут

Сегодня, 11:12

Шведский автопроизводитель Volvo подготовил для авторынка США серию седанов Volvo S60 T8 Polestar Engineered тиражом в 20 единиц. Все экземпляры распродали всего за 39 минут после старта продаж.

Ограниченная версия серию Volvo S60 T8 Polestar Engineered была доступна для покупки в США только с помощью приложения Care by Volvo. Главной особенностью модели стали светодиодные фары, система полного привода, кованные диски на 20 дюймов, растяжки-усилители кузова, ремни безопасности золотистого цвета и хрустальный рычаг КПП.

Особую версию седана Volvo S60 T8 Polestar Engineered тиражом в 20 штук выпустили в честь старта производства нового завода компании в Чарлстоне, который займется сборкой моделей S60, XC60 и XC90 с двигателями производительностью 254-406 «лошадей». Авто в США предлагают по цене от 35 800 до 55 400 долларов.