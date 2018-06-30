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На Кубани водитель пожарил яичницу на капоте автомобиля

Сегодня, 10:23

Температура в Краснодарском крае продолжает расти, из-за чего движение некоторого транспорта затруднено. Один из жителей Кубани решил провести эксперимент и пожарил яичницу на капоте автомобиля.

Кубанец оставил свой автомобиль на солнце, где тот настолько сильно нагрелся, что позволил пожарить яичницу. Мужчина поставил на капот авто камни, сверху установил сковороду, в которую налил подсолнечное масло. Результатом эксперимента стала готовая яичница.

Специалисты сообщили, что горячий воздух на Кубань пришел из пустынь Африки. Ответной реакцией на жару стало ограничение движения грузовых авто по федеральным трассам. Благодаря запрету правительство России планирует уберечь дороги, которые из-за высоких температур становятся мягкими и эластичными.

Температура в Краснодарском крае составляет 40 градусов, однако синоптики утверждают, что вскоре она начнет падать. Причиной спада жары являются грозы, ливни и град.

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