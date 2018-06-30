Самый дорогой Brilliance V7 с мотором от BMW выходит на рынок

Сегодня, 22:00

В пресс-центре китайского автобренда Brilliance объявили о выходе на рынок своего полноразмерного внедорожника Brilliance V7, который обзавелся двигателем от BMW. Новинка позиционируется как самая дорогая модель марки и предлагается в 11 комплектациях от 108 700 юаней.

Внешность нового Brilliance V7 выполнена в духе Brilliance V3 и Brilliance V6. Габариты нового авто составляют 4702X1932X1753 мм, а величина колесной базы достигла 2 770 миллиметров. Новинку обустроили пересмотренной решеткой радиатора, передними светодиодными фарами, оригинальными задними фонарями, вседорожным обвесом, расширителями колесных арок и псевдовыхлопными патрубками.

Под капот внедорожник получил 1,6-литровый мотор от BMW с производительностью в 204 «лошадки». Он приводится в действие 6-ступенчатой МКПП или 7-диапазонной роботизированной трансмиссией. В салоне нового Brilliance V7 можно увидеть мультимедийную установку с 10,4-дюймовым тачскрином. Также автомобиль оснастили климат-контролем, 20-дюймовыми колесными дисками, панорамным люком и множеством ассистентов для обеспечения безопасности.