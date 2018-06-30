Хот-хэтч SEAT Leon Cupra потерял мощность из-за ужесточения эконорм

Сегодня, 10:00

Ужесточение экологических стандартов в Европе затронуло многих автомобилестроителей. «Горячий» хэтчбек SEAT Leon Cupra не стал исключением из общего правила и производительность его мотора снизили из-за введения стандарта WLTP.

Отмечается, что хот-хэтч SEAT Leon Cupra лишится 10 лошадиных сил в своем 2-литровом турбодвигателе, занимавшем подкапотное пространство автомобиля. По причине снижение производительности мотора до 290 «лошадок» хэтчбек получит название SEAT Leon Cupra 290.

По словам экспертов, отдача мотора в «горячем» хэтчбеке может зависеть от типа привода. С передним приводом мощность установки снизилась, а если авто купили с системой полного привода, то производительность не изменилась. Но полный привод предлагается только для универсалов SEAT Leon Cupra. Мощность в 300 л.с. могут получить моторы, внедренные в автомобили следующей генерации SEAT Leon Cupra.