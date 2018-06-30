Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных пикапов в мире в 2018 году

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Пикапы продолжают завоевывать популярность среди автолюбителей и эксперты составили рейтинг наиболее популярных пикапов в мире, основываясь на информации, распространенной изданием Focus2Move. Следует сказать, что лидерство в перечне получили американские машины.

На первую строку списка специалисты поместили пикап Ford F-Series, реализация которого за пять месяцев 2018 года достигла отметки в 440 000 штук. Вторая позиция представлена Chevrolet Silverado, обладателями которого стали 263 968 автомобилистов. Первую тройку замыкает RAM Pick Up (215 769 экземпляров).

В ТОП-5 вошли Toyota Hilux (215 679 единиц) и Isuzu D-Max (11 297 шт.). В ТОП-10 указанного перечня за январь-май 2018 года расположились Ford Ranger (107 929 авто), Toyota Tacoma (103 620 машин), GMC Sierra (99 938 ед.), Chevrolet Colorado (62 213 шт.) и Toyota Tundra (51 254 ед.).