VistaNews.ru


Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных пикапов в мире в 2018 году

Сегодня, 15:43

Пикапы продолжают завоевывать популярность среди автолюбителей и эксперты составили рейтинг наиболее популярных пикапов в мире, основываясь на информации, распространенной изданием Focus2Move. Следует сказать, что лидерство в перечне получили американские машины.

На первую строку списка специалисты поместили пикап Ford F-Series, реализация которого за пять месяцев 2018 года достигла отметки в 440 000 штук. Вторая позиция представлена Chevrolet Silverado, обладателями которого стали 263 968 автомобилистов. Первую тройку замыкает RAM Pick Up (215 769 экземпляров).

В ТОП-5 вошли Toyota Hilux (215 679 единиц) и Isuzu D-Max (11 297 шт.). В ТОП-10 указанного перечня за январь-май 2018 года расположились Ford Ranger (107 929 авто), Toyota Tacoma (103 620 машин), GMC Sierra (99 938 ед.), Chevrolet Colorado (62 213 шт.) и Toyota Tundra (51 254 ед.).

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке США‍

Toyota остается самой популярной автомобильной маркой в мире

Определен ТОП-10 самых востребованных в мире автомобилей 2017 года

Главное за неделю

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно о другом. Он заявляет: «Когда ты умер – всё...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем