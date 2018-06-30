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Невесты в белом нижнем белье позировали на фоне иномарок в Воронеже

Сегодня, 08:10

На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях появилась фотография двух прелестных девушек в белом нижнем белье и с фатой. Девушки прогуливались среди иномарок.

Отмечается, что таким образом один из воронежских автосалонов организовал рекламную кампанию. На выставке «День воронежского поля» заметили двух прекрасных женщин в нижнем белом белье, облаченных в фату.

Такое событие не смогли упустить горожане, подвергнув увиденное обсуждению. Воронежцы восхитились рекламной кампанией автоцентра.

По словам одного из горожан, девушки лучшего всего смогут прорекламировать любой продукт, особенно если их оденут в такие наряды. Второй отметил оригинальность задумки. Третий сообщает, что девушки отлично смотрит, и они понравились пользователю интернета даже больше, чем выставленные автомобили.

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