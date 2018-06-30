Ford и Volvo не приедут на Женевский автосалон в 2019 году

Сегодня, 07:29

Американская и шведская машиностроительные компании Ford и Volvo заявили, что не собираются участвовать в очередном Женевском автосалоне, который откроет свои двери в 2019 году. Такой информацией поделились зарубежные специализированные порталы.

В пресс-центре Ford объясняют свой отказ от участия в автошоу тем, фактом, что назначенная дата проведение выставки в Женеве не совпадает с грядущими премьерами автобренда. Поэтому было решение не тратить лишние деньги, а вместо этого автопроизводитель намерен организовать собственную автовыставку, где покажет свои полностью электрические автомобили.

Шведские разработчики из Volvo проинформировали, что не собираются тратиться на международные автошоу, а лучше проведут несколько мероприятий, ориентированных на своих клиентов. Отмечается, что данное решение не является чем-то новым, так как Volvo неоднократно уже пропускала международные автошоу.

Ранее появилась информация, что Ford не будет представлять свои новинки на Парижском автосалоне. Также на эту выставку не приедет еще несколько ведущих автобрендов.