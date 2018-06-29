VistaNews.ru


Panasonic не справляется с поставками аккумуляторов для электрокаров Tesla

Сегодня, 19:04

Американская компания Tesla требует больше аккумуляторов, чем успевает выпускать Panasonic. Об этом сообщили в автомобильном подразделении японской марки.

Производство электрокаров Tesla Model 3 набирает обороты, однако компания Panasonic не способна ускориться настолько, чтобы полностью успевать обеспечивать американцев батареями. Более того, Илон Маск замахнулся на показатель в 5 000 выпускаемых в неделю машин, однако на Уолл-Стрит сомневаются, что он достигнет заданной цели.

Panasonic выступает в роли эксклюзивного поставщика аккумуляторов для всех электрокаров Tesla. Выпуск энергоносителей ведется в Японии, а также на Гигафабрике, расположенной на территории штата Невада, США.

Невзирая на нынешнюю ситуацию с аккумуляторами, до марта 2022 года Panasonic намерена существенно увеличить производство батарей, и превратить его в один из главных источников дохода от автомобильного бизнеса компании: производитель намерен до вышеназванного срока повысить выручку до 22,6 млрд долларов. Сейчас этот показатель составляет 16,3 млрд долларов. В автомобильной отрасли компания Panasonic сотрудничает не только с Tesla, а и с Toyota Motor Corp.

 

 

Также Panasonic планирует развивать и выпускать литий-ионные батареи минимум до 2025 года. До этого момента компания не намерена переходить на твердотельные аккумуляторы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Panasonic запустил изготовление батарей для электрокаров

Tesla нарастила производство электрокаров на 40%

Тоннели Hyperloop ускорят производство Tesla Model 3

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем