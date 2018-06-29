Panasonic не справляется с поставками аккумуляторов для электрокаров Tesla

Сегодня, 19:04

Американская компания Tesla требует больше аккумуляторов, чем успевает выпускать Panasonic. Об этом сообщили в автомобильном подразделении японской марки.

Производство электрокаров Tesla Model 3 набирает обороты, однако компания Panasonic не способна ускориться настолько, чтобы полностью успевать обеспечивать американцев батареями. Более того, Илон Маск замахнулся на показатель в 5 000 выпускаемых в неделю машин, однако на Уолл-Стрит сомневаются, что он достигнет заданной цели.

Panasonic выступает в роли эксклюзивного поставщика аккумуляторов для всех электрокаров Tesla. Выпуск энергоносителей ведется в Японии, а также на Гигафабрике, расположенной на территории штата Невада, США.

Невзирая на нынешнюю ситуацию с аккумуляторами, до марта 2022 года Panasonic намерена существенно увеличить производство батарей, и превратить его в один из главных источников дохода от автомобильного бизнеса компании: производитель намерен до вышеназванного срока повысить выручку до 22,6 млрд долларов. Сейчас этот показатель составляет 16,3 млрд долларов. В автомобильной отрасли компания Panasonic сотрудничает не только с Tesla, а и с Toyota Motor Corp.

Также Panasonic планирует развивать и выпускать литий-ионные батареи минимум до 2025 года. До этого момента компания не намерена переходить на твердотельные аккумуляторы.