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Ferrari разработала автомобиль-НЛО

Сегодня, 18:16

Итальянские машиностроители всегда удивляли публику своими авто. Даже серийные автомобили могут выглядеть необычно, а концептуальные модели и вовсе выходят за рамки современного представления о транспорте. Именно такой прототип разработала компания Ferrari.

Речь идет о модели Ferrari 413, которая позиционируется как гиперкар будущего. Автором автомобиля-НЛО является дизайнер Шейн Баксли.

Гиперкар Ferrari 413 действительно напоминает НЛО. Машина с нетрадиционной внешностью не имеет привычных крыльев. Их место заняла единая передняя панель со встроенными головными фарами, а также две задних панели с фонарями.

 

 

 

 

 

В центре гиперкара будущего Ferrari 413 расположен футуристического вида кокпит, получивший стеклянную крышу и аэродинамические крылья, соединенные в единый элемент. В кабине машины может уместиться только водитель. Необходимые данные автомобиля выводятся на небольшой дисплей на рулевом колесе. На нем же можно выбрать режимы движения: Track, Wet и Pazzo. Сведения о скорости и другая информация проецируются на лобовое стекло. Появится ли автомобиль-НЛО на рынке, не сообщается. На данный момент машина существует только как виртуальный прототип.

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