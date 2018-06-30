В России внедорожник Chevrolet Tahoe стал дороже на 50 000 рублей

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В конце текущего месяца рестайлинговый внедорожник Chevrolet Tahoe 2018 года выпуска в России прибавил в цене во всех вариантах исполнения на 50 000 рублей. Об этом сообщает агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на результаты проведённого мониторинга цен автомобилей без пробега.

В начальной комплектации LE модель Chevrolet Tahoe теперь обойдётся российским автолюбителям в 3 500 000 рублей. Версия LT доступна для покупки за 4 200 000 рублей. В свою очередь «топовый» вариант Tahoe оценили в 4 700 000 рублей. Ранее такую машину можно было купить в РФ по цене от 3 450 000 до 4 650 000 рублей.

Вне зависимости от версии в моторном отсеке внедорожника устанавливается 6,2-литровый бензиновый двигатель, способный генерировать 409 лошадиных сил. При этом автомобиль комплектуется автоматической коробкой передач и полным приводом. Расход топлива в смешанном цикле составляет 13,4 л.

Напомним, обновлённый Chevrolet Tahoe вышел на российский авторынок в середине февраля нынешнего года. Такие внедорожники поставляются в Россию из США.