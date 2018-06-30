Рассекречены комплектации нового кроссовера FAW Besturn X80 для России

Сегодня, 07:00

Жители России уже в июле смогут заказать новый кроссовер FAW Besturn X80. Уже известны подробности оснащения транспортного средства, а также комплектации, в которых автомобиль будет предлагаться в РФ. Ценники на новинку китайцы пообещали озвучить несколько позже.

Для кроссовера FAW Besturn X80 в России предусмотрены три комплектации: Basic, оснащаемая МКПП, а также Luxury, для которой будут доступны как механическая, так и автоматическая трансмиссии. Россиянам паркетник предложат исключительно в переднеприводном исполнении.

Моторный отсек кроссовера FAW Besturn X80 занимает бензиновая силовая установка 2.0 из семейства ET3. Производительность мотора составляет 142 л.с и 184 Нм. Данный двигатель требует на 100 км пути 8,2 л бензина АИ-92.

Для базового кроссовера FAW Besturn X80 в России будут предусмотрены системы курсовой устойчивости, распределения тормозного усилия, «антибукс» и фронтальные эйрбэги. Для «топовой» версии паркетника доступны информационно-развлекательная установка с 8-дюймовым тачскрином, климатическая установка, датчики света и другая современная электроника.