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Новый кроссовер Mazda CX-8 выходит на авторынки Австралии и КНР

Сегодня, 06:00

Трехрядный кроссовер Mazda CX-8 ранее можно было купить только на внутреннем рынке. Теперь японские машиностроители решили расширить географию модели. Уже сейчас объявлен старт продаж паркетника в Австралии. Кроме того, до конца года автомобиль отправится на рынок КНР.

Презентация кроссовера Mazda CX-8 состоялась в рамках Токийского автосалона в минувшем году. Изначально производитель позиционировал паркетник как модель исключительно для внутреннего рынка.

Кроссовер Mazda CX-8 получил габариты 4900х1840х1730 мм. Автомобиль на 165 мм короче, на 121 мм уже и на 17 мм ниже модели CX-9, продаваемой в России. В Австралии «восьмерка» доступна с дизельной силовой установкой Skyactiv-D 2.2 отдачей 190 л.с. Она сочетается с 6-АКПП. Базовый кроссовер оснащается передним приводом с технологией G-Vectoring Control (GVC). Для более дорогих версий машины предусмотрен полный привод.

 

 

Кроссовер Mazda CX-8 оснащается адаптивным круиз-контролем, системами стабилизации и автоматического предотвращения столкновений, светодиодными головными фарами, видеокамерой с обзором на 360 градусов, трехзонным климат-контролем, мультимедийным комплексом с большим тачскрином, панорамной крышей и люком. Стоимость автомобиля на Зеленом континенте составляет от 42 490 австралийских долларов (1 969 000 рублей).

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