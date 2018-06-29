Болид Porsche 919 Hybrid Evo побил 35-летний рекорд Нюрбургринга

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Спортивный прототип Porsche 919 Hybrid Evo, одержавший победу в «Ле-Мане», оказался абсолютным рекордсменом Нюрбургринга. Болид обнулил рекорд, поставленный на «Северной петле» 35 лет назад.

На Нюрбургринге болидом Porsche 919 Hybrid Evo управлял пилот Тимо Бернхард. Средняя скорость прототипа на треке составляла 234 км/ч. Автомобиль преодолел дистанцию в 20,8 км за 5 минут и 19,546 секунды.

Болид Porsche 919 Hybrid Evo превзошел предыдущий рекорд Нюрбургринга на 51 секунду. Он был поставлен немецким пилотом Штефаном Беллофом в 1983 году. Он вышел на «Северную петлю» на спортивном прототипе Porsche 959, и преодолел трек за 6 минут и 11,130 с. Porsche 919 Hybrid Evo в минувшем году победил в «Ле-Мане», однако перед Нюрбургрингом претерпел серьезную модернизацию. Машина получила пересмотренные аэродинамические элементы, за счет чего их прижимная сила увеличилась на 53%.

Также автомобиль потерял в весе 39 кг, и теперь его масса составляет 849 кг. Также болиду Porsche 919 Hybrid Evo модернизировали силовую установку. Она состоит из турбодвигателя V4 отдачей 720 л.с. и 440-сильного электродвигателя. Вместе агрегаты выдают 1 160 л.с. мощности.

Среди серийных машин абсолютным рекордом Нюрбургринга также отличилась модель Porsche. Прошлой осенью спорткар 911 GT2 RS, которым управлял заводской тест-пилот Ник Тэнди, привел машину на финиш через 6 минут и 47,3 секунды после старта, почти на 5 секунд обойдя Lamborghini Huracan Perfomante.