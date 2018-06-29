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Во Владимире беременная цыганка ограбила автоледи

Сегодня, 15:37

Инцидент произошел среди белого дня во Владимире. Женщина отдала цыганкам неопределенную сумму денег.

Сегодня, 29 июня, в дневное время суток недалеко от Золотых Ворот молодая автоледи стала жертвой ограбления. Женщина подверглась невербальной атаке двух цыганок.

Известно, что автоледи находилась в своей машине, которая была припаркована на обочине. К ней подошли две женщины цыганской внешности, одна из которых, по словам очевидцев, была беременной. Она начала просить у автомобилистки деньги на будущего ребенка.

Владимирская автоледи дала цыганке 100 рублей, однако на этом выпрашивание денег не закончилось. Женщины наоборот «насели» на жертву, в результате чего им удалось заполучить неопределенную сумму.

После того, как беременная цыганка ограбила автоледи, последняя уехала с места парковки.

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