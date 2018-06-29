Honda выпустит роскошный хэтчбек Fit под суббрендом Modulo Style

Сегодня, 17:00

Представители Honda сообщили, что вскоре на рынок выйдет особый хэтчбек Fit под новым суббрендом Modulo Style. Отличительной особенностью нового бренда станет то, что автомобилям добавят немного роскоши.

Новая Honda Fit Modulo Style оснащается пересмотренной радиаторной решёткой, объединённой с воздухозаборниками, дневными огнями на LED-матрицах и уникальными легкосплавными дисками. Ожидается, что автомобиль по-прежнему будет доступен с 1,3- и 1,5-литровыми бензиновыми моторами мощностью 100 и 132 лошадиные силы. При этом покупателям предложат выбор между механической и бесступенчатой трансмиссией.

Напомним, продажи обновлённого варианта хэтчбека Honda Fit начались в Японии в прошлом году. В ходе рестайлинга машина получила расширенный список оборудования и отделку более высокого качества.

Помимо уже упомянутых двигателей, модель можно приобрести на японском рынке с гибридной установкой. Она состоит из 1,5-литрового ДВС и электромотора, суммарная отдача достигает 140 «лошадок».