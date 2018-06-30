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Renault и Dacia собираются полностью разделить модельный ряд

Сегодня, 05:00

Французская компания Renault может прекратить вешать свои шильдики на модели бюджетной марки Dacia. Об этом заявил Свильвен Курсимо, главный менеджер по маркетингу Renault.

В рамках беседы с прессой топ-менеджер отметил, что в будущем Renault не намерена продавать под своим логотипом румынские автомобили Dacia. Отметим, впервые бейдж-инжиринг был использован в 2004 году. Тогда шильдиком Renault обзавелась модель Logan, вслед за ней это произошло с Sandero, Duster, Dokker и Lodgy.

Подобный шаг положительно повлиял на продажи в России, Бразилии, Индии и в ряде других стран. Однако на европейском рынке Renault продолжала предлагать свой ассортимент, а Dacia – свой. Последней моделью, которая будет доступна сразу под двумя марками в разных странах, станет вторая генерация кроссовера Duster.

Отметим, что на сегодняшний день модельный ряд Renault в России практически полностью состоит из перелицованных версий автомобилей румынского бренда. Хотя бейдж-инжиниринг позволил обеим компаниям укрепить свои позиции на рынке, у французской марки сформировалась не лучшая репутация.

 

 

 

В связи с этим уже сегодня перспективные разработки подготавливают минимум в двух модификациях, которые отличаются платформой и уровнем оснащения. В дальнейшем компании начнут изготавливать ещё и разные кузова.

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