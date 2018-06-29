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В Ростове власти начали убирать брошенные автомобили с улиц

Сегодня, 14:28

С ростовских улиц начали убирать бесхозные автомобили, пока что нововведение коснулось только Октябрьского района, но позднее распространится на весь город. Такой информацией поделились представители администрации Ростова-на-Дону.

Автовладельцев просят срочно убрать автомобили с отсутствующими госномерами, спущенными колёсами, разбитыми стеклами, ржавчиной или отломанными деталями кузова. Старые автомобили, которые длительное время простояли на одном месте, признают бесхозными и начнут эвакуировать на специализированную территорию.

В администрации Октябрьского района отчитались о начале подобных работ. Власти считают, что меры по обнаружению и устранению брошенных машин помогут повысить пропускную способность дорог. Кроме того, улицы и дворы будет намного проще убирать после того, как их освободят от автохлама.

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