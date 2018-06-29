В Петербурге с начала 2018 года продали более 60 тыс. новых авто

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С начала текущего года жители Санкт-Петербурга купили свыше 60 000 новых автомобилей с учётом LCV. Такими данными поделилось агентство «Auto-Dealer-СПб».

Согласно подсчётам аналитиков, по итогам пяти месяцев 2018 года продажи новых автомобилей в Северной столице увеличились на 23% в годовом сравнении. В мае спрос на машины в городе вырос на 21% относительно того же месяца прошлого года. В общей сложности за предыдущий месяц петербургские дилеры реализовали свыше 13 000 машин.

Первое место по популярности сохраняет Hyundai, чьи продажи за январь-май достигли 7 700 единиц, что на 36% больше прошлогоднего периода. На втором месте оказалась корейская KIA с 6 400 реализованными авто (+33%). На третье место опустилась российская LADA, чей результат – 6 100 машин (+29%).

Ранее агентство «АВТОСТАТ» опубликовало рейтинг российских регионов, в которых покупают наибольшее количество автомобилей без пробега. Санкт-Петербургу удалось занять третье место, местные жители за отчётные месяцы купили машин на 69,8 млрд рублей.