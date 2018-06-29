Nissan и Italdesign представили уникальный юбилейный суперкар GT-R50

Сегодня, 13:51

Компания Nissan в честь 50-летия суперкара GT-R подготовила для него спецверсию GT-R50. В разработке новинки принимало участие итальянское кузовное ателье Italdesign, которое также празднует полувековой юбилей.

Nissan GT-R50 от Italdesign получил новый капот с пересмотренными воздухозаборниками, светодиодные головные фары, иную заднюю оптику, золотистые акценты на кузове и зауженное заднее окно. Линия крыши по сравнению со стандартной моделью стала ниже на 54 мм.

В салоне нашла место пересмотренная передняя панель, а на смену аналоговым циферблатам пришла цифровая приборная панель. Для украшения интерьера использовались углепластик и золотистые элементы.

Суперкар также может похвастаться адаптивными амортизаторами Bilstein, шинами Michelin Pilot Super Sport и тормозами Brembo. Автомобиль получил 3,8-литровый битурбированный двигатель V6, который доработали специалисты подразделения NISMO. Двигатель стал развивать на 65 «лошадок» и 87 Нм больше, чем раньше – 720 л. с. и 780 Нм. В качестве трансмиссии предложат 6-ступенчатый «робот».

Юбилейный суперкар Nissan GT-R50 от Italdesign существует в единственном экземпляре. Его презентация пройдёт в конце следующего месяца в Европе.