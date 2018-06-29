VistaNews.ru


Полтергейст атаковал машину и попал на камеру в Новосибирске

Сегодня, 12:18

Неведомая сила пробралась в автомобиль и выбила стекла изнутри. Полтергейст попал на камеру и шокировал сеть.

Жительница Новосибирска припарковала свою машину возле дома на улице Шатурской, 9. Когда женщина услышала сигнализацию и подошла к автомобилю, то была шокирована. Стекла были выбиты изнутри, при этом двери оставались закрытыми.

Данный случай был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, после чего ролик появился в сети. На видео четко видно, что за все время к автомобилю никто не подходил. По словам очевидца, находившегося на тот момент недалеко от места события, в стороне машины прозвучал хлопок. Что конкретно произошло – мужчина так и не понял.

Мистический случай обсуждают в сети. Некоторые пользователи даже увидели на видео чью-то руку, которая выбивала стекла. Однако большинство склоняются к мнению о полтергейсте, который атаковал машину.

Известно, что владелица пострадавшего автомобиля обратилась с заявлением в полицию.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Призрак попал на камеру видеонаблюдения и шокировал Сеть

Турист снял передвигающееся дно озера на Алтае

В Британии на военном корабле поселился призрак женщины

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем