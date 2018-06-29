Полтергейст атаковал машину и попал на камеру в Новосибирске

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Неведомая сила пробралась в автомобиль и выбила стекла изнутри. Полтергейст попал на камеру и шокировал сеть.

Жительница Новосибирска припарковала свою машину возле дома на улице Шатурской, 9. Когда женщина услышала сигнализацию и подошла к автомобилю, то была шокирована. Стекла были выбиты изнутри, при этом двери оставались закрытыми.

Данный случай был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, после чего ролик появился в сети. На видео четко видно, что за все время к автомобилю никто не подходил. По словам очевидца, находившегося на тот момент недалеко от места события, в стороне машины прозвучал хлопок. Что конкретно произошло – мужчина так и не понял.

Мистический случай обсуждают в сети. Некоторые пользователи даже увидели на видео чью-то руку, которая выбивала стекла. Однако большинство склоняются к мнению о полтергейсте, который атаковал машину.

Известно, что владелица пострадавшего автомобиля обратилась с заявлением в полицию.