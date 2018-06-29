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В России 1 июля стартуют продажи нового кросс-купе Toyota C-HR

Сегодня, 11:41

С 1 июля на российский рынок выходит новый купеобразный кроссовер Toyota C-HR, который разместится на ступень ниже RAV4 в модельном ряду марки. За неполный месяц на новинку поступило свыше 200 заказов.

Россиянам новый Toyota C-HR предложат в трёх вариантах исполнения: Cool, Hot и Ride. В начальной комплектации Ride автомобиль получил под капот 1,2-литровый турбодвигатель, который сочетается с 6-диапазонной МКПП и приводом на переднюю ось. Стоимость такого автомобиля составляет 1 299 000 рублей.

В список оснащения данной версии вошли кондиционер, датчик света, светодиодные ДХО, передние подушки безопасности, аудиосистема, а также многое другое. Для отделки салона использовалась ткань, а диски выполнены из стали.

Модификация Hot с ценником 1 670 000 рублей предлагается с 2,0-литровым «атмосферником» и вариатором. Автомобиль отличается наличием зимнего пакета, легкосплавных дисков, датчика дождя, климат-контроля на две зоны, мультимедийного комплекса с экраном на 8 дюймов и т. д.

 

 

«Топовый» вариант Cool оценили в 2 083 000 рублей. Такой кроссовер приводится в движение турбомотором на 1,2 л. Машина порадует полным приводом, кожаным салоном, полностью светодиодными фарами, доступом в салон без ключа и рядом систем безопасности. Данная версия доступна в двухцветном окрасе.

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