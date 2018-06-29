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Воронежцы нашли повод придраться к долгожданному ремонту дороги

Сегодня, 10:52

Жители Воронежа давно ждали начала ремонта проезжей части на улице Электросигнальная, однако даже когда он начался, горожане остались недовольными.

Масштабные ремонтные работы начались в Коминтерновском районе Воронежа. Разбитую проезжую часть наконец начали приводить в приличный вид. Однако воронежцы и сейчас нашли повод придраться к ремонту дороги. В сети посыпались негативные комментарии в адрес дорожников.

Все дело в том, что на фотографиях, попавших в сеть, видно, как дорожники укладывают бордюрный камень. Судя по всему, это и стало основным видом работ на улице, что разозлило воронежцев.

 

«Наконец за много лет начали делать асфальт на ул. Электросигнальной, а про пешеходную дорогу как всегда позабыли» - написал один из жителей города в соцсети. «А чем тебе эта плоха? В других районах видел?» - ответил ему другой воронежец.

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