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В России скоро появится удлиненный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace

Сегодня, 12:28

Отечественный офис немецкой марки проинформировал, что ближайшем будущем в России начнутся продажи кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace с удлиненным кузовом. Транспортное средство получило салон на семь человек.

Модель Volkswagen Tiguan второй генерации в вариации Allspace появился в Европе в марте минувшего года. Стандартная машина в длину составляет 4 486 мм, а у удлиненной версии этого автомобиля данный показатель вырастает до 4 701 мм. Колесная база увеличивается с 2 681 до 2 790 мм. Кроме того, удлиненный Tiguan получает 760 л пространства в багажнике вместе 615 л.

По мнению экспертов, Volkswagen Tiguan Allspace конкурировать с паркетником Skoda Kodiaq, который также, как и немецкий кроссовер, построен на шасси MQB. При этом чешская модель имеет на 5 л больше объем багажника, но менее мощные моторы.

В России кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace будет продаваться с бензиновым турбодвигателем отдачей 180-220 л.с., а также с дизельным агрегатом производительностью 150 л.с. Для них предусмотрены вариатор и полный привод.

 

 

Рублевый ценник на удлиненный Volkswagen Tiguan Allspace пока не озвучивается. Известно, что в России будут продаваться кроссоверы мексиканской сборки.

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