Замок на колесе: В Воронеже завелись новые автомобильные мошенники

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Мошенники постоянно придумывают новые способы «развода» автомобилистов и, судя по всему, у воронежских злоумышленников, появилось новое «оружие».

Новые автомобильные мошенники, которые завелись в Воронеже, оставляют замок на колесе машины «жертвы», да так, что она никуда не поедет, пока не снять этот замок. Накануне один из жителей столицы Черноземья рассказал, как это работает.

Воронежец Сергей Богданов оказался в неприятной ситуации, о которой рассказал соотечественникам с помощью интернета. По его словам, ранним утром он пошел забирать свой автомобиль с парковки, однако уехать не смог, так как на колесе его машины оказался замок. Рядом с колесом лежала записка, в которой автомобилисту сообщили, что ключ от замка, которым заблокировано его авто, найден. Злоумышленники оставили свой телефонный номер.

Сергей решил позвонить по номеру с записки, после чего понял, что он стал жертвой мошенников. Они требовали от него 1 500 рублей. В итоге воронежец вызвал полицию, однако правоохранители заявили, что вряд ли кто-то будет искать злоумышленников, так как сумма вымогательства была ниже 2 500 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что воры научились угонять автомобили с помощью пластиковых бутылок.