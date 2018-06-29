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Воронежцев возмутил разваливающийся ВАЗ с гопниками и матерными надписями

Сегодня, 22:00

Житель Воронежа сфотографировал старый ВАЗ, привлёкший его внимание своим плохим состоянием и наклейками с нецензурными выражениями. Снимок удалось сделать на Московском проспекте.

Судя по фото, «Жигули» буквально на глазах разваливаются. Так, бампер пришлось привязать тросом. Однако вместо того, чтобы заняться ремонтом машины, её владелец предпочёл прицепить к ней спойлер с матерными надписями. Автор фотографии написал, что в «легковушке» ехали «гопники с девушками». Примечательно, что у автомобиля были курские номерные знаки.

В сети пользователи возмутились подобным «украшениям» на спойлере ВАЗ. «То есть за тонировку нас штрафуют, а вот за такие надписи нет», «Это позорище, пусть у себя в Курске так гоняют», – написали жители Воронежа. Горожан также обеспокоило, что нецензурные надписи могут увидеть дети.

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