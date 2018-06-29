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Сеть шокировало мистическое ДТП с исчезновением пассажиров в Приморье

Сегодня, 09:57

Загадочная авария не дает покоя очевидцам. Из автомобиля непонятным образом исчезли пассажиры.

Накануне в Приморье перед остановкой Н. Варваровка произошло ДТП. Иномарка Toyota Crown Majesta вылетела с проезжей части дороги на обочину. Очевидцы аварии сразу же бросились к автомобилю, однако пассажиров в нем не нашли.

Фотографии с места происшествия были опубликованы аккаунтом dpskontrol_125rus в Instagram. Сеть шокировало мистическое ДТП с исчезновением пассажиров.

Странно, что салон машины был весь в крови, но самих жертв нигде найти не могли. По словам очевидцев, автомобиль получил серьезные механические повреждения. Также с него загадочным образом исчезли номера.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все подробности аварии устанавливаются.

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