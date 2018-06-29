Кроссоверы Honda Pilot и HR-V обновились до 2019 модельного года

Сегодня, 09:20

Компания Honda намерена вскоре начать продажи обновлённый версий Pilot и HR-V 2019 в США. Автомобили отличаются от предшественников «посвежевшей» внешностью и расширенным перечнем опций.

Обновлённые Pilot и HR-V в отличие от дорестайлинговых вариантов получили пересмотренную радиаторную решётку, другую головную оптику, модифицированные бампера, иные воздухозаборники и новый рисунок LED-матриц задних фар.

Список оснащения кроссоверов дополнили мультимедийная система с поддержкой Android Auto/Apple CarPlay, «умный» круиз-контроль с мониторингом дорожных знаков и система экстренного торможения. Для Honda Pilot с тремя рядами кресел предлагается такая опция как CabinTalk, благодаря которой водитель может говорить с задними пассажирами.

Флагман по-прежнему приводится в движение 280-сильным агрегатом V6 объёмом 3,5 л. В роли трансмиссии выступает 9-диапазонный автомат. Что касается Honda HR-V, этот кроссовер получил 141-сильный атмосферный двигатель объёмом 1,8 л, который сочетается с модернизированным вариатором CVT.

Обновлённые кроссоверы станут доступны для покупки в следующем месяце, цены пока неизвестны. Отметим, стоимость базовой версии дореформенной Honda Pilot в РФ составляет 2 999 900 рублей.