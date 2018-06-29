У 75-летнего пенсионера в гараже нашли сверхмощный Volkswagen Golf R

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Британский пенсионер ездит на Volkswagen Golf R, мощность которого достигает 600 л.с. Столько «лошадок» удалось выжать из хот-хэтча благодаря турбокомпрессору Turbonetics и модернизированному топливному насосу.

На видеохостинге YouTube появился ролик о 75-летнем британце, в гараже которого нашли «заряженный» Volkswagen Golf R. Мощность автомобиля почти в два раза превышает отдачу заводской версии модели.

Стандартный Volkswagen Golf R оснащен 2-литровым турбомотором V4, генерирующим 310 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Это позволяет ему совершать разгон с нуля до первой «сотни» за 4,6 секунды. Хот-хэтч британского пенсионера выдает 600 лошадиных сил.

Стоит отметить, что ранее мужчина передвигался на не менее экстремальном BMW M135i.