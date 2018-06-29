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Обновлённый Dodge Challenger SRT Hellcat получил мотор от Demon

Сегодня, 07:34

Компания Dodge презентовала обновлённый вариант Challenger SRT Hellcat под названием Redeye. Купе отличается модернизированным двигателем, который теперь генерирует 808 «лошадей».

Новинка получила ряд компонентов и технологий от 850-сильной дрэговой модели Challenger SRT Demon, тираж которой составил всего 3 300 единиц. Под капотом Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye разместился доработанный компрессорный мотор V8 объёмом 6,2 л. Его мощность составляет 808 сил при 958 Нм. В роли трансмиссии выступает 8-скоростной «автомат».

Двигатель затронули 25 изменений, включая установку увеличенного приводного нагнетателя на 2,7 л, улучшенной системы впрыска и смазки, двух топливных насосов вместо одного, а также иных поршней и шатунов. Давление наддува с 11,6 psi поднялось до 14,5 psi, а максимальное количество оборотов выросло с 6 200 до 6 500 об/мин.

При максимальной отдаче расход топлива составляет 5,4 л горючего в минуту, то есть опустошить бак можно всего за 11 минут быстрой езды. Однако по циклу EPA мотор потребляет 10,7 л на «сотню» км пути.

 

 

 

На разгон с 0 до 96 км/ч новому Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye необходимо всего 3,4 с, при этом максимальная скорость авто достигает 327 км/ч. Автомобиль преодолевает четверть мили за 10,8 с, что на 1,15 с медленнее Demon. Продажи Challenger SRT Hellcat Redeye 2019 начнутся этой осенью.

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