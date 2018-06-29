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В Воронеже засняли яркую красавицу-байкершу

Сегодня, 07:24

В сеть попало видео с блондинкой-байкершей, замеченной под Воронежем. По словам комментатором, девушка украсила собой мотоцикл.

Накануне на дороге в Чертовицах была замечена очень красивая девушка на спортивном байке. На видео, попавшем в интернет, заснята блондинка с шикарными волосами и красивой фигурой. В сети девушку назвали одной из самых красивых байкерш столицы Черноземья.

Пользователи соцсетей обратили внимание на наряд девушки – он был непривычным для байкеров. Блондинка не использовала шлем и защитный костюм, а была одета в яркий наряд.

Тем не менее, девушка на мотоцикле не вызвала осуждения, наоборот, комментаторы отметили, что такой наряд подчеркивает её фигуру.

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