"Заряженный" SEAT Leon Cupra сразился с лошадью на полосе препятствий

Сегодня, 23:00

На официальном канале Seat появилось видео с необычным соревнованием, в котором приняли участие «горячий» универсал Leon Cupra и скаковая лошадь Калгари. Состязания проходили как на прямой, так и на полосе препятствий.

В ходе первого этапа автомобилю и животному нужно было просто преодолеть 100-метровую дистанцию. «Заряженный» Seat Leon Cupra, за рулём которого находился раллийный гонщик Хорди Жене, с легкостью обошёл лошадь. Универсал проехал эту дистанцию за 4,1 с, а Калгари с наездницей понадобилось 15 секунд.

Второй этап предполагал полосу препятствий, расположенную на территории барселонского гольф-клуба. Seat Leon Cupra следовало объехать восемь барьеров, в лошади – перепрыгнуть 12 препятствий, высота который почти достигает двух метров. Автомобиль на скорости 80 км/ч прошёл все преграды за 31,43 с, а Калгари потребовалось 57 секунд на задание.

Напомним, универсал приводится в движение 4-цилиндровым турбированным мотором объёмом 2,0 л, который способен генерировать 300 лошадиных сил при 380 Нм. На разгон до 100 км/ч Seat Leon Cupra нужно 6,0 секунды, а его максимальную скорость ограничили на 250 км/ч.